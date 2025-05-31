RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1987
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):55 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25334, welches bei Heritage Auctions für 260 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
