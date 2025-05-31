flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25334, welches bei Heritage Auctions für 260 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 15. Mai 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 500 RUB
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 3. April 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum3. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. September 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 12. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF68 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Heritage - 30. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 18. September 2022
VerkäuferKatz
Datum18. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
