flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885, welches bei Dorotheum GmbH & Co KG für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 20. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 25. Juli 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. März 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Numisbalt - 24. September 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum24. September 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1977Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen