Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):95 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885, welches bei Dorotheum GmbH & Co KG für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum24. September 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
