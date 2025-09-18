Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 885, welches bei Dorotheum GmbH & Co KG für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2016.

