Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Lauf" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Lauf". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2935, welches bei Katz Auction für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

