RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (75)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Taras Schewtschenko". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1745, welches bei Rare Coins für 12.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion Russiancoin - 9. Februar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Februar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
