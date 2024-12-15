RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1989
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (75)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Taras Schewtschenko". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1745, welches bei Rare Coins für 12.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte