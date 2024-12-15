Rubel 1989 "Taras Schewtschenko" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Taras Schewtschenko". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1745, welches bei Rare Coins für 12.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2025.

