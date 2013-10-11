Rubel 1984 "Michail Lomonossow". Datumfehler - 1984 (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Michail Lomonossow". Datumfehler - 1984. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7358, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.

Erhaltung PROOF (3) UNC (1) Erhaltung (slab) PF68 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (1)