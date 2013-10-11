flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1984 "Michail Lomonossow". Datumfehler - 1984 (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Datumfehler - 1984

Avers Rubel 1984 "Michail Lomonossow" Datumfehler - 1984 - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1984 "Michail Lomonossow" Datumfehler - 1984 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1984
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):7400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1984 "Michail Lomonossow" Datumfehler - 1984 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1984 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Heritage - 25. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum25. Februar 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
4560 $
Preis in Auktionswährung 4560 USD
Rußland Rubel 1984 "Michail Lomonossow" auf der Auktion WAG - 16. Mai 2021
VerkäuferWAG
Datum16. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
4122 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
Rußland Rubel 1984 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2013
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Rauch - 12. Mai 2010
VerkäuferRauch
Datum12. Mai 2010
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
