Rubel 1984 "Michail Lomonossow". Datumfehler - 1984 (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Datumfehler - 1984
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1984
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):7400 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Michail Lomonossow". Datumfehler - 1984. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7358, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum25. Februar 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
4560 $
Preis in Auktionswährung 4560 USD
