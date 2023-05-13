flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1985 "Wladimir Lenin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1985 "Wladimir Lenin" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1985 "Wladimir Lenin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1985
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1985 "Wladimir Lenin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Wladimir Lenin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 217, welches bei Russiancoin für 2.200 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF67 NGC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 29. September 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 1. August 2021
VerkäuferKatz
Datum1. August 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 31. Januar 2021
VerkäuferKatz
Datum31. Januar 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 10. Januar 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Januar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 25. November 2018
VerkäuferKatz
Datum25. November 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 22. November 2018
VerkäuferRussiancoin
Datum22. November 2018
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Katz - 12. März 2017
VerkäuferKatz
Datum12. März 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion HERVERA - 17. Dezember 2015
VerkäuferHERVERA
Datum17. Dezember 2015
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Wladimir Lenin" auf der Auktion Soler y Llach - 17. Dezember 2015
VerkäuferSoler y Llach
Datum17. Dezember 2015
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1985Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen