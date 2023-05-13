RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1985 "Wladimir Lenin" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1985
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Wladimir Lenin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 217, welches bei Russiancoin für 2.200 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2017.
