flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1970
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):450 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (115)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3068, welches bei Katz Auction für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
479 $
Preis in Auktionswährung 410 EUR
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 19. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum19. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Coins NB - 31. Mai 2025
VerkäuferCoins NB
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPF69 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 16. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 24. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Coins.ee - 6. Oktober 2024
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Coins.ee - 6. Oktober 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Stephen Album - 23. Juli 2024
VerkäuferStephen Album
Datum23. Juli 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 29. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum29. Mai 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion WDA - MiM - 15. Mai 2024
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion WDA - MiM - 15. Mai 2024
VerkäuferWDA - MiM
Datum15. Mai 2024
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Russiancoin - 2. Mai 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Mai 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" auf der Auktion Katz - 28. April 2024
VerkäuferKatz
Datum28. April 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1970Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen