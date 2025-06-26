Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3068, welches bei Katz Auction für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2018.

