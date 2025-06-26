RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1970
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):450 USD
Auktionspreise (115)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1970 "100. Geburtstag von W.I. Lenin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3068, welches bei Katz Auction für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2018.
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF64 ULTRA CAMEO NGC
Preis
479 $
Preis in Auktionswährung 410 EUR
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferStephen Album
Datum23. Juli 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
