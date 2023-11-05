flag
Rubel 1986 "Michail Lomonossow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1986 "Michail Lomonossow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1986 "Michail Lomonossow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1986
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1986 "Michail Lomonossow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1986 "Michail Lomonossow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4296, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 8.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Coins.ee - 5. November 2023
VerkäuferCoins.ee
Datum5. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 11 EUR
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Coinhouse - 30. Oktober 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum30. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Michail Lomonossow" auf der Auktion Künker - 3. Juli 2014
VerkäuferKünker
Datum3. Juli 2014
ErhaltungPROOF
Preis
