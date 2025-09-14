flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3168, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Frühwald - 14. September 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungPROOF
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Russiancoin - 26. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum10. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Coins.ee - 11. Dezember 2022
VerkäuferCoins.ee
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungMS69 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1979 "Olympiade 80. Obelisk für Kosmonauten" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
