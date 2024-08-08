RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht11,25 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1967
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):95 USD
Auktionspreise (39)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1284, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.400 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumimarket
Datum30. März 2021
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
