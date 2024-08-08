Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1284, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.400 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2019.

Erhaltung PROOF (14) UNC (17) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (1) MS62 (1) PF70 (1) PF69 (1) PF68 (5) PF66 (2) PF65 (2) PF63 (1) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (6) Service NGC (11) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Coins NB (3)

COINSTORE (2)

Gorny & Mosch (1)

Karamitsos (1)

Katz (12)

Klondike Auction (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (6)

Rauch (1)

Russiancoin (10)