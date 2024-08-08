flag
Rußland

Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht11,25 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1967
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (39)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1284, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.400 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Februar 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Coins NB - 31. Mai 2025
VerkäuferCoins NB
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion COINSTORE - 30. März 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum30. März 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Klondike Auction - 12. März 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum12. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Coins NB - 13. Mai 2023
VerkäuferCoins NB
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 18. April 2021
VerkäuferKatz
Datum18. April 2021
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numimarket - 30. März 2021
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numimarket - 30. März 2021
VerkäuferNumimarket
Datum30. März 2021
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Rußland Rubel 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 2. November 2019
VerkäuferKatz
Datum2. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
