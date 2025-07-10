flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1989 "Niyazi" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1989 "Niyazi" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1989 "Niyazi" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1989 "Niyazi" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Niyazi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1093, welches bei Artemide Aste s.r.l. für 20 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 10. Juli 2025
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 10. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 29. Mai 2025
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 29. Mai 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
3 $
Preis in Auktionswährung 10 PLN
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 20. März 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum20. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 15. Juni 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Juni 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Niyazi" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
