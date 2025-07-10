RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1989 "Niyazi" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Niyazi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1093, welches bei Artemide Aste s.r.l. für 20 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2024.
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
