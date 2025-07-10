Rubel 1989 "Niyazi" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Niyazi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1093, welches bei Artemide Aste s.r.l. für 20 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. August 2024.

Erhaltung PROOF (8) UNC (5) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) PF68 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (2) CCG (1)