Rubel 1986 "Jahr des Friedens" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1986 "Jahr des Friedens". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2432, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.

Erhaltung PROOF (10) UNC (3) XF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) PF69 (3) PF67 (1) ULTRA CAMEO (3) Service PCGS (4)