RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1986 "Jahr des Friedens" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1986 "Jahr des Friedens" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1986 "Jahr des Friedens" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1986
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1986 "Jahr des Friedens" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1986 "Jahr des Friedens". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2432, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 19 EUR
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Coins.ee - 10. März 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum10. März 2024
ErhaltungXF
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Rzeszowski DA - 15. September 2022
VerkäuferRzeszowski DA
Datum15. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Rzeszowski DA - 12. Januar 2022
VerkäuferRzeszowski DA
Datum12. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Stephen Album - 2. März 2020
VerkäuferStephen Album
Datum2. März 2020
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Russiancoin - 14. September 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Russiancoin - 15. Juni 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Juni 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion New York Sale - 12. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum12. Januar 2017
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland Rubel 1986 "Jahr des Friedens" auf der Auktion Katz - 18. Dezember 2016
VerkäuferKatz
Datum18. Dezember 2016
ErhaltungPROOF
Preis
******
