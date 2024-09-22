RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1986 "Jahr des Friedens" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1986
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1986 "Jahr des Friedens". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2432, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 19 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRzeszowski DA
Datum15. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2017
ErhaltungPROOF
Preis
