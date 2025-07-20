RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1987
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3191, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
