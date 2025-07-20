flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (32)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3191, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Karamitsos - 13. April 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum13. April 2025
ErhaltungAU
Preis
1 $
Preis in Auktionswährung 1 EUR
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 28. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum28. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 14. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum14. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 26. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 20. Juli 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 29. September 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Obelisk" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1987Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen