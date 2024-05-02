flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1983
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Iwan Fjodorow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3181, welches bei Numisbalt für 46 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 2. Mai 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Mai 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 18. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum18. April 2024
ErhaltungKeine Note RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 14. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 14. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum14. September 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 8. Juni 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Juni 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 26. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Mai 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 13. Januar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Januar 2022
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 23. Dezember 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Dezember 2021
ErhaltungPF68 RNGA
Preis
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Tauler & Fau - 9. April 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum9. April 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
