Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Iwan Fjodorow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3181, welches bei Numisbalt für 46 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung PROOF (18) UNC (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS67 (1) PF69 (1) PF68 (12) PF67 (1) ULTRA CAMEO (2) Service RNGA (14) PCGS (2) NGC (1)