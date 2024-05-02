RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1983 "Iwan Fjodorow" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1983
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Iwan Fjodorow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3181, welches bei Numisbalt für 46 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
