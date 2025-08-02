Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3192, welches bei Numisbalt für 48 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

