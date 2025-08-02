flag
Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3192, welches bei Numisbalt für 48 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum10. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 7. November 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum7. November 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion Katz - 26. September 2019
VerkäuferKatz
Datum26. September 2019
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland Rubel 1987 "175. Jahrestag der Schlacht von Borodino - Soldaten" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
