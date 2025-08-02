flag
Rubel 1991 "Alisher Navoi" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Alisher Navoi" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Alisher Navoi" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Alisher Navoi" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (102)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Alisher Navoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2332, welches bei Numisbalt für 62 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 1. Juni 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum1. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 4 EUR
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 26. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 20. Juli 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
