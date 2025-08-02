RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Alisher Navoi" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (102)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Alisher Navoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2332, welches bei Numisbalt für 62 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
