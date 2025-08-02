Rubel 1991 "Alisher Navoi" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Alisher Navoi". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2332, welches bei Numisbalt für 62 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

