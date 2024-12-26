Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Katz Auction für 141 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

Erhaltung PROOF (37) UNC (3) XF (1) Erhaltung (slab) MS69 (1) PF69 (9) PF68 (2) ULTRA CAMEO (12) Service PCGS (9) NGC (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (3)

Karamitsos (4)

Katz (7)

Numisbalt (5)

Russiancoin (21)

Stare Monety (1)