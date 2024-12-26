flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Katz Auction für 141 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Katz - 18. September 2022
VerkäuferKatz
Datum18. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Karamitsos - 11. September 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum11. September 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2025
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2025
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2025
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2025
Rußland Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" auf der Auktion Stack's - 20. Oktober 2025
VerkäuferStack's
Datum20. Oktober 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1990Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen