Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1990
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (41)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Pjotr Tschaikowski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 951, welches bei Katz Auction für 141 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
59 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKaramitsos
Datum11. September 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Wo zu kaufen?
