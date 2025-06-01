RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1988 "Maxim Gorki" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1988
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (118)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1988 "Maxim Gorki". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2461, welches bei Numisbalt für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum14. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Beliebte Abschnitte