Rubel 1984 "Alexander Puschkin" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Alexander Puschkin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4294, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.

Erhaltung PROOF (14) UNC (2) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (1) Service PCGS (2)