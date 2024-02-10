flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1984 "Alexander Puschkin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1984 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1984 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1984
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Durchschnittspreis (PROOF):170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1984 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1984 "Alexander Puschkin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4294, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juli 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum10. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 7 EUR
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 10. Februar 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum10. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 4 EUR
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 16. Januar 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum16. Januar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coins.ee - 12. Juli 2021
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coins.ee - 12. Juli 2021
VerkäuferCoins.ee
Datum12. Juli 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Katz - 20. Dezember 2020
VerkäuferKatz
Datum20. Dezember 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Katz - 12. Juli 2020
VerkäuferKatz
Datum12. Juli 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Katz - 17. Februar 2019
VerkäuferKatz
Datum17. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum23. Juni 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Künker - 11. März 2015
VerkäuferKünker
Datum11. März 2015
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1984 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Künker - 3. Juli 2014
VerkäuferKünker
Datum3. Juli 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1984Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen RubelNumismatische Auktionen