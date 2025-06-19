flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990 (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Datumfehler - 1990

Avers Rubel 1990 "Alisher Navoi" Datumfehler - 1990 - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1990 "Alisher Navoi" Datumfehler - 1990 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Rare Coins

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1990
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1990 "Alisher Navoi" Datumfehler - 1990 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2433, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.

Erhaltung
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 19. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 16. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Russiancoin - 24. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion WDA - MiM - 30. November 2023
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion WDA - MiM - 30. November 2023
VerkäuferWDA - MiM
Datum30. November 2023
ErhaltungXF
Preis
71 $
Preis in Auktionswährung 280 PLN
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion WDA - MiM - 21. Juni 2023
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion WDA - MiM - 21. Juni 2023
VerkäuferWDA - MiM
Datum21. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 260 PLN
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Rzeszowski DA - 15. September 2022
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion Rzeszowski DA - 15. September 2022
VerkäuferRzeszowski DA
Datum15. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Rußland Rubel 1990 "Alisher Navoi" auf der Auktion New York Sale - 12. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum12. Januar 2017
ErhaltungXF
Preis
******
******
