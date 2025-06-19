Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990 (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2433, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.

