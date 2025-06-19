RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990 (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Datumfehler - 1990
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1990
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Alisher Navoi". Datumfehler - 1990. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2433, welches bei The New York Sale für 100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2017.
Erhaltung
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
