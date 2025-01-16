RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1990 "Anton Tschechow" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1990
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionspreise (35)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Anton Tschechow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1201, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungAU58 CCG
Preis
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
12
