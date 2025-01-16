flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1990 "Anton Tschechow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1990 "Anton Tschechow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1990 "Anton Tschechow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1990 "Anton Tschechow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Anton Tschechow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1201, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 16. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 24. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungAU58 CCG
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 27. März 2024
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum27. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 27. Mai 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Mai 2021
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 11. Februar 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Februar 2021
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland Rubel 1990 "Anton Tschechow" auf der Auktion Russiancoin - 2. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
