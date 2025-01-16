Rubel 1990 "Anton Tschechow" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Anton Tschechow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1201, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 130 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

