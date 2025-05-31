Rubel 1990 "Franzisk Skorina" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Franzisk Skorina". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2922, welches bei Katz Auction für 46 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

