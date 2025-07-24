Rubel 1990 "Georgi Schukow" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Georgi Schukow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1810, welches bei Numisbalt für 48 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

