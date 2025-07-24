RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1990 "Georgi Schukow" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (52)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Georgi Schukow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1810, welches bei Numisbalt für 48 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung 25 EUR
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preis in Auktionswährung
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preis in Auktionswährung
