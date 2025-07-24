flag
Rubel 1990 "Georgi Schukow" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1990 "Georgi Schukow" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1990 "Georgi Schukow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1990 "Georgi Schukow" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (52)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1990 "Georgi Schukow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1810, welches bei Numisbalt für 48 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 28. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum28. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion BAC - 18. Januar 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Rare Coins - 19. Oktober 2022
VerkäuferRare Coins
Datum19. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 28. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum28. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion BAC - 6. April 2022
VerkäuferBAC
Datum6. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 10. März 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum10. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 10. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion BAC - 27. Oktober 2021
VerkäuferBAC
Datum27. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2021
ErhaltungPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 13. Mai 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion BAC - 5. Mai 2021
VerkäuferBAC
Datum5. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Rio de la Plata - 12. März 2021
VerkäuferRio de la Plata
Datum12. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1990 "Georgi Schukow" auf der Auktion Russiancoin - 29. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
