RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2933, welches bei Katz Auction für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion WCN - 5. Juni 2025
VerkäuferWCN
Datum5. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 30 PLN
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Preis
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Preis
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Preis
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO
Preis
Preis
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Preis
Preise anzeigen
Rußland Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Gewichtheben" auf der Auktion Katz - 22. November 2015
VerkäuferKatz
Datum22. November 2015
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
