Rubel 1991 "Machtumkuli" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Machtumkuli". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1872, welches bei Numisbalt für 58 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Dezember 2024.

