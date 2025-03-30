RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1991 "Machtumkuli" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1991
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (79)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Machtumkuli". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1872, welches bei Numisbalt für 58 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte