RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1991 "Machtumkuli" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1991 "Machtumkuli" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1991 "Machtumkuli" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1991 "Machtumkuli" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (79)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Machtumkuli". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1872, welches bei Numisbalt für 58 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion COINSTORE - 14. September 2025
VerkäuferCOINSTORE
Datum14. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. September 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 1. September 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1991 "Machtumkuli" auf der Auktion Russiancoin - 28. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum28. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
