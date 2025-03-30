flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht9,85 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1965
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (45)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Auktionshaus Felzmann für 1.050 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. März 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 2 EUR
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 31. Mai 2025
VerkäuferCoins NB
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins.ee - 4. Mai 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum4. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Klondike Auction - 12. März 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum12. März 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numimarket - 18. April 2023
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPF62 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 16. Januar 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum16. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
