Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht9,85 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1965
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Durchschnittspreis (PROOF):120 USD
Auktionspreise (45)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Auktionshaus Felzmann für 1.050 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. März 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 2 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPF62 ULTRA CAMEO NGC
Preis
