Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1965 "20 Jahre des Sieges". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 934, welches bei Auktionshaus Felzmann für 1.050 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. März 2017.

