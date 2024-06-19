flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1985 "Alexander Puschkin" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1985 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1985 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1985
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1985 "Alexander Puschkin" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Alexander Puschkin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7359, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Künker - 19. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
344 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Heritage - 25. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum25. Februar 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Höhn - 23. Juli 2022
VerkäuferHöhn
Datum23. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Höhn - 4. September 2021
VerkäuferHöhn
Datum4. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Höhn - 29. Mai 2021
VerkäuferHöhn
Datum29. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2019
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion New York Sale - 12. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum12. Januar 2017
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Künker - 17. März 2016
VerkäuferKünker
Datum17. März 2016
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2013
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1985 "Alexander Puschkin" auf der Auktion Rauch - 12. Mai 2010
VerkäuferRauch
Datum12. Mai 2010
ErhaltungUNC
Preis
