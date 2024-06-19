Rubel 1985 "Alexander Puschkin" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Alexander Puschkin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7359, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.

