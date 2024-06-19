RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1985 "Alexander Puschkin" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1985
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1100 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1985 "Alexander Puschkin". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7359, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum25. Februar 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
