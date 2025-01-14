RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983 (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Datumsfehler - 1983
Foto von: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1983
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:660 USD
Durchschnittspreis (PROOF):690 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7357, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferUniversum Coins GmbH
Datum29. Februar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferUniversum Coins GmbH
Datum27. April 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSINCONA
Datum21. Oktober 2019
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte