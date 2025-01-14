Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983 (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7357, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.

