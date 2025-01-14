flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983 (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Datumsfehler - 1983

Avers Rubel 1983 "Friedrich Engels" Datumsfehler - 1983 - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1983 "Friedrich Engels" Datumsfehler - 1983 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1983
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:660 USD
Durchschnittspreis (PROOF):690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rubel 1983 "Friedrich Engels" Datumsfehler - 1983 - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1983 "Friedrich Engels". Datumsfehler - 1983. Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7357, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Rhenumis - 14. Januar 2025
VerkäuferRhenumis
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
308 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Künker - 19. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
344 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Universum Coins GmbH - 29. Februar 2024
VerkäuferUniversum Coins GmbH
Datum29. Februar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Universum Coins GmbH - 27. April 2023
VerkäuferUniversum Coins GmbH
Datum27. April 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Sonntag - 24. November 2020
VerkäuferSonntag
Datum24. November 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion SINCONA - 21. Oktober 2019
VerkäuferSINCONA
Datum21. Oktober 2019
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Sonntag - 5. Juni 2019
VerkäuferSonntag
Datum5. Juni 2019
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Künker - 17. März 2016
VerkäuferKünker
Datum17. März 2016
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1983 "Friedrich Engels" auf der Auktion Künker - 11. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum11. Oktober 2013
ErhaltungPROOF
Preis
