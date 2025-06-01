flag
Rubel 1989 "Modest Mussorgski" (Rußland, Sowjetunion)

Avers Rubel 1989 "Modest Mussorgski" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers Rubel 1989 "Modest Mussorgski" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht12,8 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • WertangabeRubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:5 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Modest Mussorgski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1803, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 47 EUR
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Karamitsos - 22. September 2024
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Artemide Aste - 1. September 2024
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 25. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 26. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 20. Juli 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland Rubel 1989 "Modest Mussorgski" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
