Rubel 1989 "Modest Mussorgski" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:5 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (86)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Modest Mussorgski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1803, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 47 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
