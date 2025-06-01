Rubel 1989 "Modest Mussorgski" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Modest Mussorgski". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1803, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

