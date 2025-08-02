Rubel 1989 "Michail Lermontow" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Michail Lermontow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64478, welches bei Heritage Auctions für 204 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2020.

