RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Rubel 1989 "Michail Lermontow" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht12,8 g
- Durchmesser31 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- WertangabeRubel
- Jahr1989
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (68)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1989 "Michail Lermontow". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64478, welches bei Heritage Auctions für 204 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 61 EUR
VerkäuferKaramitsos
Datum22. September 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferArtemide Aste
Datum1. September 2024
ErhaltungKeine Note CCG
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
