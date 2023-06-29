Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Ringen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1991 "Olympiade - 1992. Ringen". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11177, welches bei Auktionshaus Felzmann für 180 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2015.

