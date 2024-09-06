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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Каталог монет Максимилиана II (1848-1864)

Всего добавлено монет: 182

Период чеканки Максимилиана II
Каталог монет Максимилиан II 1848-1864
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Монеты Максимилиана II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1855 "Статуя Мадонны"
 Серебро $140 $240 3 931Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1855
 Серебро $260 $4,700 1 129Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCL (1850)
 Золото $4,300 $5,100 0 26Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1848 "Новая Конституция"
 Серебро $1,200 $2,500 2 173Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1855
 Медь $35 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1854 "Выставка немецких товаров"
 Серебро $400 $950 1 339Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1856 "Памятник"
 Серебро $1,000 $1,100 2 187Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1854
 Серебро $320 - 1 166Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1856
 Золото $2,100 $1,800 1 96Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1853
 Медь $4 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1849
 Медь $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1856
 Медь $25 - 0 7Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1851
 Медь $60 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1850
 Медь $3 - 0 3Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1855
 Серебро $170 - 1 48Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1852
 Медь $15 - 0 3Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Талер 1862
 Серебро $180 - 1 98Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Геллер 1851
 Медь $5 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Талер 1858
 Серебро $230 $2,200 0 92Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1856
 Серебро $430 - 0 137Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1849
 Серебро $150 - 0 63Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCLVI (1856)
 Золото $5,300 - 1 51Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 пфеннига 1850. Золото
 Золото $5,400 - 0 2Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1850
 Серебро $150 - 1 86Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1854
 Медь $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1855
 Золото $1,500 - 0 37Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1852
 Серебро $160 - 0 112Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1848 "Кристоф Глюк"
 Серебро $2,900 $3,400 1 135Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Талер 1857
 Серебро $220 - 0 71Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1860
 Серебро $420 - 0 123Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1850
 Золото $6,000 $4,900 0 36Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 гульден 1856
 Серебро $170 $120 0 62Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1848
 Серебро $310 - 0 58Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1854
 Серебро $230 - 1 51Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1855
 Золото $73,000 $52,000 0 13Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1849 "Орландо ди Лассо"
 Серебро $3,500 $6,000 2 121Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Талер 1863
 Серебро $110 $880 0 80Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1853
 Золото $1,700 $1,600 0 43Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1/2 гульдена 1861
 Серебро $85 - 0 35Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 крейцер 1859
 Серебро $35 $65 0 7Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1863
 Медь $55 - 1 7Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1856
 Серебро $210 - 1 62Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Геллер 1850
 Медь $380 - 0 10Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Талер 1860
 Серебро $110 $1,200 1 65Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1851
 Золото $1,500 - 0 38Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1859
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1862
 Медь $25 - 0 5Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCLIII (1853)
 Золото $4,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1853
 Серебро $410 - 0 30Coin photo Coin photo
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1864. Золото
 Золото $4,500 - 0 2
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