Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Каталог монет Максимилиана II (1848-1864)
Всего добавлено монет: 182
Каталог монет Максимилиан II 1848-1864
Монеты Максимилиана II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $140 $240 3 931
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1855 "Статуя Мадонны"
Серебро $260 $4,700 1 129
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1855
Золото $4,300 $5,100 0 26
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCL (1850)
Серебро $1,200 $2,500 2 173
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1848 "Новая Конституция"
Медь $35 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1855
Серебро $400 $950 1 339
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1854 "Выставка немецких товаров"
Серебро $1,000 $1,100 2 187
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1856 "Памятник"
Серебро $320 - 1 166
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1854
Золото $2,100 $1,800 1 96
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1856
Медь $4 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1853
Медь $55 - 0 1
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1849
Медь $25 - 0 7
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1856
Медь $60 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1851
Медь $3 - 0 3
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1850
Серебро $170 - 1 48
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1855
Медь $15 - 0 3
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1852
Серебро $180 - 1 98
Бавария, Максимилиан II
Талер 1862
Медь $5 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
Геллер 1851
Серебро $230 $2,200 0 92
Бавария, Максимилиан II
Талер 1858
Серебро $430 - 0 137
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1856
Серебро $150 - 0 63
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1849
Золото $5,300 - 1 51
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCLVI (1856)
Золото $5,400 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
2 пфеннига 1850. Золото
Серебро $150 - 1 86
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1850
Медь $15 - 0 1
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1854
Золото $1,500 - 0 37
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1855
Серебро $160 - 0 112
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1852
Серебро $2,900 $3,400 1 135
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1848 "Кристоф Глюк"
Серебро $220 - 0 71
Бавария, Максимилиан II
Талер 1857
Серебро $420 - 0 123
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1860
Золото $6,000 $4,900 0 36
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1850
Серебро $170 $120 0 62
Бавария, Максимилиан II
1 гульден 1856
Серебро $310 - 0 58
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1848
Серебро $230 - 1 51
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1854
Золото $73,000 $52,000 0 13
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1855
Серебро $3,500 $6,000 2 121
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1849 "Орландо ди Лассо"
Серебро $110 $880 0 80
Бавария, Максимилиан II
Талер 1863
Золото $1,700 $1,600 0 43
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1853
Серебро $85 - 0 35
Бавария, Максимилиан II
1/2 гульдена 1861
Серебро $35 $65 0 7
Бавария, Максимилиан II
1 крейцер 1859
Медь $55 - 1 7
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1863
Серебро $210 - 1 62
Бавария, Максимилиан II
2 гульдена 1856
Медь $380 - 0 10
Бавария, Максимилиан II
Геллер 1850
Серебро $110 $1,200 1 65
Бавария, Максимилиан II
Талер 1860
Золото $1,500 - 0 38
Бавария, Максимилиан II
Дукат 1851
Медь - - 0 1
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1859
Медь $25 - 0 5
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1862
Золото $4,100 - 0 20
Бавария, Максимилиан II
Дукат MDCCCLIII (1853)
Серебро $410 - 0 30
Бавария, Максимилиан II
2 талера 1853
Золото $4,500 - 0 2
Бавария, Максимилиан II
1 пфенниг 1864. Золото
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