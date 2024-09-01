Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4680 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Дата 11 октября 2023
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