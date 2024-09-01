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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4680 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 309 EUR
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1855 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1855 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Бавария 2 талера 1855 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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