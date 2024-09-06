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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCLV (1855)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1855
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Дукат 1855
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855
Средняя цена 260 $
Продажи
1 128
Аверс
Реверс
2 гульдена 1855
Средняя цена 170 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1 гульден 1855
Средняя цена 130 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1855
Средняя цена 150 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1855
Средняя цена 75 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 крейцера 1855
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1855
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1855
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1855
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1855 Статуя Мадонны
Средняя цена 140 $
Продажи
3 927
Аверс
Реверс
2 гульдена без года (1855) Статуя Мадонны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гульдена без года (1855) Статуя Мадонны Никель
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
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