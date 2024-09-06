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Бавария
1855
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1855
Монеты Баварии 1855 года
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Золотые монеты
Дукат MDCCCLV (1855)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1855
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
37
Дукат 1855
Средняя цена
73000 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты
2 талера 1855
Средняя цена
260 $
Продажи
1
128
2 гульдена 1855
Средняя цена
170 $
Продажи
1
47
1 гульден 1855
Средняя цена
130 $
Продажи
0
20
1/2 гульдена 1855
Средняя цена
150 $
Продажи
1
5
6 крейцеров 1855
Средняя цена
75 $
Продажи
0
17
3 крейцера 1855
Средняя цена
70 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1855
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1/2 крейцера 1855
Средняя цена
35 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1855
Средняя цена
35 $
Продажи
0
2
Геллер 1855
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
Памятные монеты
2 гульдена 1855 Статуя Мадонны
Средняя цена
140 $
Продажи
3
927
2 гульдена без года (1855) Статуя Мадонны
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гульдена без года (1855) Статуя Мадонны
Никель
Средняя цена
320 $
Продажи
0
3
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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