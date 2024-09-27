Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1855 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1855
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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