Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1855 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1855
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария 1/2 гульдена 1855 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана II Монеты Баварии 1855 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск