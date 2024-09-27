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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1/2 гульдена Максимилиана II - Бавария

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1/2 гульдена 1848-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 61849 0 131850 0 101851 0 91851 Золото 0 21852 0 21853 0 51854 0 21855 1 51856 0 101857 0 11858 0 151859 2 331860 0 161861 0 351862 0 111863 0 91864 0 26
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