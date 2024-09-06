Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1848 года (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2310 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2024.
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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