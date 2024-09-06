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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1848 года (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2310 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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