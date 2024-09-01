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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1848 года

Серебряные монеты (Максимилиан II)

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848
Средняя цена 310 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1848
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1848
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 35

Памятные монеты (Максимилиан II)

Аверс
Реверс
2 талера 1848 Новая Конституция
Средняя цена 1200 $
Продажи
2 171
Аверс
Реверс
2 талера 1848 Кристоф Глюк
Средняя цена 2900 $
Продажи
1 134

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
2 талера 1848
Средняя цена 310 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
2 гульдена 1848
Средняя цена 140 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1848
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена 45 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848
Средняя цена 1 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Геллер 1848
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4

Памятные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
2 талера 1848 Отречение Людвига I
Средняя цена 3000 $
Продажи
1 128
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