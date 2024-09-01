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1848
Бавария
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
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Максимилиан II
1848-1864
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1848
Монеты Баварии 1848 года
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Медь
Серебряные монеты (Максимилиан II)
2 гульдена 1848
Средняя цена
310 $
Продажи
0
58
1 гульден 1848
Средняя цена
210 $
Продажи
0
3
1/2 гульдена 1848
Средняя цена
90 $
Продажи
0
6
Золотые монеты
Дукат 1848
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
35
Памятные монеты (Максимилиан II)
2 талера 1848 Новая Конституция
Средняя цена
1200 $
Продажи
2
171
2 талера 1848 Кристоф Глюк
Средняя цена
2900 $
Продажи
1
134
Серебряные монеты (Людвиг I)
2 талера 1848
Средняя цена
310 $
Продажи
0
73
2 гульдена 1848
Средняя цена
140 $
Продажи
0
68
1 гульден 1848
Средняя цена
110 $
Продажи
0
7
1/2 гульдена 1848
Средняя цена
140 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1848
Средняя цена
60 $
Продажи
0
8
3 крейцера 1848
Средняя цена
45 $
Продажи
0
17
1 крейцер 1848
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
Медные монеты
2 пфеннига 1848
Средняя цена
180 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1848
Средняя цена
1 $
Продажи
0
7
Геллер 1848
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
Памятные монеты (Людвиг I)
2 талера 1848 Отречение Людвига I
Средняя цена
3000 $
Продажи
1
128
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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