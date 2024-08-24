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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1848 года "Кристоф Глюк" (Бавария, Максимилиан II)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года "Кристоф Глюк" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II Реверс монеты - 2 талера 1848 года "Кристоф Глюк" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Кристоф Глюк". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
6331 $
Цена в валюте аукциона 1000000 JPY
Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 "Кристоф Глюк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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