Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1848 года "Кристоф Глюк" (Бавария, Максимилиан II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1848 года "Кристоф Глюк". Это серебряная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
6331 $
Цена в валюте аукциона 1000000 JPY
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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