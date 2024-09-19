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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1848 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1848 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1848 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3087 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1695 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2123 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Дукат 1848 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Lanz München - May 23, 2017
Продавец Lanz München
Дата 23 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Lanz München - December 7, 2015
Продавец Lanz München
Дата 7 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария Дукат 1848 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Lanz München - June 5, 2014
Продавец Lanz München
Дата 5 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1848 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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