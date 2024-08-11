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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария 1/2 гульдена 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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