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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1/2 гульдена Людвига I - Бавария

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1/2 гульдена 1838-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 461838 Золото 0 21839 0 41840 0 11841 0 41842 0 61843 0 51844 0 271845 0 201846 0 111847 0 71848 0 1
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