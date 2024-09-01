Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1838 года. Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 10,35 гр
- Чистого золота (0,3118 oz) 9,698 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
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Где продать?
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