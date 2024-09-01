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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1838 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 10,35 гр
  • Чистого золота (0,3118 oz) 9,698 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
13117 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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