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1838
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1838
Монеты Баварии 1838 года
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Памятные
Серебряные монеты
1 гульден 1838
Средняя цена
140 $
Продажи
2
36
1/2 гульдена 1838
Средняя цена
150 $
Продажи
0
46
1/2 гульдена 1838
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Памятные монеты
2 талера 1838 Административное деление Баварии
Средняя цена
520 $
Продажи
1
333
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Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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