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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена 140 $
Продажи
2 36
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена 150 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838 Золото
Средняя цена
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1838 Административное деление Баварии
Средняя цена 520 $
Продажи
1 333
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