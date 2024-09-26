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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1838 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Бавария 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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