Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1838 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1320 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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