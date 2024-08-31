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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1 гульден Людвига I - Бавария

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1 гульден 1837-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 0 211838 2 361839 0 371840 0 421841 0 431842 0 831843 0 341844 0 611845 0 101846 0 151847 0 81848 0 7
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