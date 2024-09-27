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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1845 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 1 гульден 1845 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1845 на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1845 на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1845 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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