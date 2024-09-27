Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1845 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Soler y Llach (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск