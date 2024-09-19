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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1845
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845
Средняя цена 270 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 гульдена 1845
Средняя цена 140 $
Продажи
1 105
Аверс
Реверс
2 гульдена 1845 Золото
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1845
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена 8 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1845
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845
Средняя цена 160 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1845
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845 Канцлер Крейтмайр
Средняя цена 810 $
Продажи
1 119
Аверс
Реверс
2 талера 1845 Рождение двух внуков
Средняя цена 760 $
Продажи
1 206
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