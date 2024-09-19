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Бавария
1845
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1845
Монеты Баварии 1845 года
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Золото
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Медь
Памятные
Золотые монеты
Дукат 1845
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
23
Серебряные монеты
2 талера 1845
Средняя цена
270 $
Продажи
0
69
2 гульдена 1845
Средняя цена
140 $
Продажи
1
105
2 гульдена 1845
Золото
Средняя цена
34000 $
Продажи
0
2
1 гульден 1845
Средняя цена
100 $
Продажи
0
10
1/2 гульдена 1845
Средняя цена
85 $
Продажи
0
20
6 крейцеров 1845
Средняя цена
90 $
Продажи
0
7
3 крейцера 1845
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1845
Средняя цена
8 $
Продажи
0
8
Медные монеты
2 пфеннига 1845
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1845
Средняя цена
160 $
Продажи
0
2
Геллер 1845
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
Памятные монеты
2 талера 1845 Канцлер Крейтмайр
Средняя цена
810 $
Продажи
1
119
2 талера 1845 Рождение двух внуков
Средняя цена
760 $
Продажи
1
206
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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