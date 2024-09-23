Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1845 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1845 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2015.
Сохранность
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- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1195 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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