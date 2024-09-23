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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1845 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1845 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1845 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1845 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (12)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Бавария Дукат 1845 на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
1195 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2118 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1845 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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