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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1845 "Канцлер Крейтмайр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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