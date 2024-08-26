Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр" (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1845 года "Канцлер Крейтмайр". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
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Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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